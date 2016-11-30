Календарь Pirelli показал естественную красоту знаменитых актрис

В этом году, как и в прошлом, создатели календаря отказались от вызывающих образов.

В Париже состоялась презентация нового календаря Pirelli на 2017 год. Известный фешн-фотограф Питер Линдберг сфотографировал для календаря 15 женщин (14 из них — актрисы, а пятнадцатая девушка - преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова). Героинями календаря стали Ума Турман, Кейт Уинслет, Алисия Викандер, Джулиана Мур, Николь Кидман, Чжан Цзыи, Руни Мара, Робин Райт, Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Шарлотта Рэмплинг, Лупита Нионго, Леа Сейду.

По словам фотографа, он стремился "освободить женщину от мыслей о вечной молодости и совершенстве". "Идеал, навязанный обществом, невозможно достичь", - сказал Линдберг.

На черно-белых снимках — женщины в естественной своей красоте, без глянцевой ретуши.

Линдберг уже снимал для календаря Pirelli в 1996 и в 2002 году

В прошлом году над календарем работала Энни Лейбовиц. Для календаря 2016 года она отказалась от акцента на сексуальности. На ее снимках вместо профессиональных моделей с безупречной фигурой на фоне красочных пейзажей присутствуют женщины самых разных возрастов в естественных позах.