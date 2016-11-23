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Иван Дорн и SunSay представили совместную песню

23 ноября в 14:05

Трек "Время - мираж" войдет в новый альбом SunSay.

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Иван Дорн и SunSay записали песню "Время - мираж"
Популярные украинские музыканты Иван Дорн и SunSay представили совместный трек "Время  - мираж", который вышел на лейбле Дорна Masterskaya.

"Время - Мираж зрела не один год! Ваня отреагировал быстро и разукрасил песню своим неповторимым вокалом, объяснять ничего не пришлось, хоть мы и делали все на расстоянии. Волна нам знакома давно, но идея припева пришла мне в последний момент и все стало на свои места!", говорится на странице SunSay на Facebook.

Трек "Время - мираж" войдет в альбом SunSay "Выше головы", релиз которого состоится 25 ноября.

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Ранее сообщалось о том, что украинская студия  Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up"  группы Coldplay.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Дорн альбом песня музыка
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