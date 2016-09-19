"Игра престолов" установила новый рекорд по количеству наград "Эмми"

В общей сложности сериал получил 38 статуэток за всю историю существования.

"Игра престолов" стала рекордсменом по количеству наград "Эмми"

Сериалполучил 12 наград премии "Эмми" в этом году. В общей сложности сериал получил 38 статуэток за историю своего существования, что позволило ему побить рекорд сериала "Фрейзер", обладателя 37 премий "Эмми", сообщает ВВС

"Игра престолов", в частности, стала лучшим драматическим сериалом и получила приз за лучшую режиссуру отдельного эпизода. Лучшим комедийным сериалом в этом году стал "Вице-президент". Награду за лучшую мужскую роль в драме получил Рами Малик ("Мистер Робот"), а женскую - Татьяна Маслани ("Темное дитя"). Награды за лучшую актерскую игру в комедийных шоу получили Джеффри Тэмбор ("Очевидное") и Джулия Лоис-Дрейфус ("Вице-президент").

Приз в категории "Лучший телевизионный фильм" получил специальный выпуск сериала "Шерлок".

Джордж Мартин представил серию книг "Песнь льда и пламени", на написание которой его вдохновила Война белой и красной розы, в 1996 году. По мотивам книги снимается популярный сериал "Игра престолов". Сама история на данный момент включается в себя пять книг, и писатель планирует написать еще две. Серия книг разошлась в мире тиражом 58 миллионов экземпляров. В прошлом году сериал также получил 12 наград "Эмми", что стало рекордом по числу побед за один год.