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Хью Лори получил звезду на Аллее славы Голливуда

26 октября в 10:45

В США актер прославился после роли в сериале "Доктор Хаус".

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На Аллее славы Голливуда открыли звезду Хью Лори
Кинопоиск
На Аллее славы Голливуда открылась звезда британского актера Хью Лори. Звезда Лори носит номер 2593, сообщает ВВС.

Лишь немногие британские актеры и деятели культуры стали обладателями звезды на Аллее славы. Среди них Эмма Томпсон, Колин Ферт, Ридли Скотт и Хелен Миллер. Лори прославился в США после того, как сыграл главную роль в сериале "Доктор Хаус".

57-летний Лори при открытии звезды сказал, что ему очень везло в жизни, и удача всегда была на его стороне.

Поздравить Лори приехал британский писатель и драматург Стивен Фрай. Фрай и Лори долгое время снимались вместе в ряде комедийных сериалов, например, в "Дживсе и Вустере", а также в "Черной гадюке". "Я могу сказать как доктор Уотсон о своем друге Холмсе, самом добром и мудром друге, которого я знаю", - так охарактеризовал Лори Фрай, который является поклонником книг о знаменитом сыщике.

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За роль в сериале "Доктор Хаус" Лори получил премию "Золотой глобус" в 2006 и 2007 годах.

В декабре прошлого года звезду на Аллее славы получил Квентин Тарантино. Тарантино два раза выигрывал премии "Оскар" и "Золотой глобус" — за сценарии к фильмам "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный". Лента "Криминальное чтиво" получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Кроме того, режиссер снял такие картины, как "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Бешеные псы" и "Четыре комнаты".

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Лори звезда Хаус
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