Хедлайнером финала "Евровидения 2017" станет Руслана

Певица представит свою новую песню.
Отмечается, что певица представит песню, которая получила название It's Magical. "Уже известно, что песня записана на украинском и английском языке, но обе версии объединяет также загадочный экзотический язык", - говорится в сообщении.
Впервые приглашенным гостем "Евровидения" стал Джастин Тимберлейк, который в прошлом году исполнил песню Сan't stop the feeling.
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.
На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.
Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.
25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.ZN.UA