HBO планирует снять спин-офф "Игры престолов"

Представители телеканала ведут переговоры с Джорджем Мартином.

"Игра престолов" обзаведется спин-оффом

Программный директор телеканала НВО Кейси Блойс заявил о том, что канал рассматривает возможность создания спин-оффа популярного сериала "Игра престолов" , сообщает Entertainment Weekly.

По словам Блойса, телеканал ведет переговоры с писателем Джорджем Мартином, по серии книг которого снимается сериал. Он подчеркнул, что работа над спин-оффом находится на стадии "предварительных переговоров". "Есть области, которые мы исследуем, но я бы не стал указывать на какую-либо из них и говорить: "Вот что мы собираемся сделать", – рассказал Блойс.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года,вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны. Съемки стартуют уже этим летом в Северной Ирландии.

Сериал "Игра престолов" по книгам писателя Джорджа Мартина стал обладателем главной награды на 67-й премии "Эмми" как лучший сериал прошедшего сезона в США. Всего "Игра престолов" получила 12 наград, что стало новым рекордом "Эмми" по числу побед за один год.