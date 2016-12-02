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Группа The Rolling Stones представила первый с 2005 года студийный альбом

2 декабря в 10:56

Альбом состоит из 12 песен, которые представляют собой классику блюза.

The Rolling Stones
The Rolling Stones представили новый альбом
Группа The Rolling Stones выпустила свой первый за 11 лет студийный альбом, который получил название "Blue & Lonesome", сообщает Billboard.

В альбом вошли 12 песен, которые представляют собой классику блюза, а его общая продолжительность составила 42 минуты. В заявлении к релизу альбома группа отметила, что его выпуском The Rolling Stones "делают реверанс" своей ранней карьере, когда они были блюзовым коллективом и играли музыку Джимми Рида, Уилли Диксона, Эдди Тейлора, Литтла Уолтера и Хаулин Вулфа, чьи песни представлены на данном диске.

Первый полностью блюзовый альбом The Rolling Stones был записан всего за три дня в декабре 2015 года в Лондоне. В качестве приглашенного музыканта выступил Эрик Клэптон.

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Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram. 

По материалам: ZN.UA
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