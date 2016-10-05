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Группа The Rolling Stones опубликовала тизер первого за 11 лет альбома

5 октября в 16:55

Альбом будет выпущен 6 октября.

кит ричардс
Новый альбом The Rolling Stones выйдет 6 октября
Кинопоиск
Британская рок-группа The Rolling Stones на своей странице в Twitter опубликовала тизер своего нового альбома. Согласно подписи к видео, группа планирует выпустить альбом уже 6 октября.

Альбом станет первой пластинкой коллектива, записанной за последние 11 лет.

Последний на сегодняшний день альбом The Rolling Stones — A Bigger Bang — вышел в 2005 году. Кит Ричардс в сентябре 2015 года выпустил новый сольный альбом Crosseyed Heart. 

В 2012 году коллектив отметил 50-летие. Музыканты много гастролируют, но совместные альбомы выпускают редко. Будущая пластинка станет 25-й в их дискографии.

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Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram. 

По материалам: ZN.UA
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