Группа The Rolling Stones опубликовала тизер первого за 11 лет альбома

Альбом будет выпущен 6 октября.

Новый альбом The Rolling Stones выйдет 6 октября Кинопоиск

Британская рок-группа The Rolling Stones на своей странице в Twitter опубликовала тизер своего нового альбома. Согласно подписи к видео, группа планирует выпустить альбом уже 6 октября.

Альбом станет первой пластинкой коллектива, записанной за последние 11 лет.

Последний на сегодняшний день альбом The Rolling Stones — A Bigger Bang — вышел в 2005 году. Кит Ричардс в сентябре 2015 года выпустил новый сольный альбом Crosseyed Heart.

В 2012 году коллектив отметил 50-летие. Музыканты много гастролируют, но совместные альбомы выпускают редко. Будущая пластинка станет 25-й в их дискографии.

COMING OCTOBER 6 pic.twitter.com/c7XSocAIDK — The Rolling Stones (@RollingStones) 4 жовтня 2016 р.

Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram.