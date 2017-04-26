Группа The Hardkiss представила новый клип

Клип снят на песню "Антарктида".

The Hardkiss сняли видео на "Антарктиду"

Украинская группа The Hardkiss представила клип на песню "Антаркида" , которая вошла в альбом Perfection is a lie. Ролик был опубликован на официальном канале коллектива на Youtube.

"В клипе мы решили отойти от love story, которая есть в песне. Мы сняли фантастический минифильм о катастрофе. Трактовать его можно по-разному. Для кого-то это будет история о необратимых климатических изменениях, а кто-то в глыбе льда увидит символ таинственного знания, который, ускользая от нас, приводит к разрушению", - рассказала солистка The Hardkiss Юлия Санина.

Как рассказал креативный продюсер и гитарист коллектива Вал Бебко, работа над видео шла около трех месяцев. "Во время съемок было ощущение, что мы снимаем настоящее кино. Режиссер Игорь Стеколенко и оператор Никита Кузьменко – отличная команда для таких историй. Впервые в видео мы использовали трюки, спецэффекты, впервые снимали вертолетом. Но самое главное в клипе — это суперреалистичная графика, над которой работал Роман Онуфрийчук. Мистика и фантастика – два главных слова, которыми я могу описать "Антарктиду"", - добавил он.

The Hardkiss участвовали в национальном отборе на "Евровидение 2016", вышли в финал и заняли в нем второе место, уступив Джамале, которая стала победительницей международного песенного конкурса в прошлом году.