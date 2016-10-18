Группа Queen опубликовала неизвестную версию песни We Will Rock You

Запись будет издана на сборнике Queen On Air в ноябре этого года.
Композиция отличается от оригинальной версии песни более быстрым темпом и тем, что в ней звучат ударные и бас-гитара.
Новая версия We Will Rock You и шесть других композиций, которые были записаны группой вместе с ней, будут изданы на сборнике Queen On Air, который выйдет 4 ноября этого года.
В октябре прошлого года в сети появилась ранее не опубликованная версия песни Nirvana "Sappy", которая была записана в начале 1990-х годов.ZN.UA