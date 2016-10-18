Топ Новости
<
>

Группа Queen опубликовала неизвестную версию песни We Will Rock You

18 октября в 11:28

Запись будет издана на сборнике Queen On Air в ноябре этого года.

Фредди Меркьюри, Queen
Опубликована быстрая версия We Will Rock You
На официальном канале на YouTube британской группы Queen появилась запись неизвестной версии песни We Will Rock You. Песня была записана в 1977 году для передачи ведущего радио ВВС Джона Пила.

Композиция отличается от оригинальной версии песни более быстрым темпом и тем, что в ней звучат ударные и бас-гитара.

Новая версия We Will Rock You и шесть других композиций, которые были записаны группой вместе с ней, будут изданы на сборнике Queen On Air, который выйдет 4 ноября этого года.

Читайте также: Бенедикт Камбербэтч спел песню Comfortably Numb с Дэвидом Гилмором

В октябре прошлого года в сети появилась ранее не опубликованная версия песни Nirvana "Sappy", которая была записана в начале 1990-х годов.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги песня запись Queen
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.78
EUR 28.35
Последние новости