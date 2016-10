Группа Queen опубликовала неизвестную версию песни We Will Rock You

Запись будет издана на сборнике Queen On Air в ноябре этого года.

Опубликована быстрая версия We Will Rock You

На официальном канале на YouTube британской группы Queen появилась запись неизвестной версии песни We Will Rock You. Песня была записана в 1977 году для передачи ведущего радио ВВС Джона Пила.

Композиция отличается от оригинальной версии песни более быстрым темпом и тем, что в ней звучат ударные и бас-гитара.

Новая версия We Will Rock You и шесть других композиций, которые были записаны группой вместе с ней, будут изданы на сборнике Queen On Air, который выйдет 4 ноября этого года.

