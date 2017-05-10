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Группа Imagine Dragons представила новую песню

10 мая в 10:35

Композиция получила название Whatever It Takes.

Imagine Dragons
Imagine Dragons представили новую песню
Группа Imagine Dragons представила песню Whatever It Takes. Ролик с песней был опубликован на канале коллектива на YouTube.

Композиция войдет в новый альбом группы Evolve, выход которого запланирован на 23 июня. Пластинка будет состоять из 11 песен.

Последний на данный момент альбом Imagine Dragons вышел в 2015 году. Тогда пластинке Smoke + Mirrors быстро удалось завоевать первые строчки чартов. Альбом провел 64 недели в рейтинге LP.

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Ранее сообщалось о том, что украинская студия  Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up"  группы Coldplay.

По материалам: ZN.UA
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