Группа Imagine Dragons представила новую песню

Композиция получила название Whatever It Takes.

Imagine Dragons представили новую песню

Группа Imagine Dragons представила песню Whatever It Takes. Ролик с песней был опубликован на канале коллектива на YouTube.

Композиция войдет в новый альбом группы Evolve, выход которого запланирован на 23 июня. Пластинка будет состоять из 11 песен.

Последний на данный момент альбом Imagine Dragons вышел в 2015 году. Тогда пластинке Smoke + Mirrors быстро удалось завоевать первые строчки чартов. Альбом провел 64 недели в рейтинге LP.

Ранее сообщалось о том, что украинская студия Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up" группы Coldplay.