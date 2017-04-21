Группа Hurts сняла в Киеве новый клип

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Ролик снят на песню Beautiful Ones.

Hurts сняли клип в Киеве Википедия

Британская группа Hurts представила клип на песню Beautiful Ones. Ролик был опубликован на официальной странице коллектива на YouTube.

Сами участники коллектива называют песню Beautiful Ones "торжеством индивидуальности", а клип на нее – остро провокационным. В ролике поднимаются темы ненависти, любви, жестокости и красоты.

Ролик стал уже вторым клипом Hurts, который был снят в Киеве. В 2015 году коллектив представил видео на песню Wings, который также был снят в столице Украины.

Отметим, что западные исполнители не первый раз снимают свои клипы в Киеве да и в Украине. Особенно многих привлекает Троещина: здесь уже отметились Brutto, Rudimental и Foals.

Ранее сообщалось о том, что украинская студия Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up" группы Coldplay.