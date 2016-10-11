Группа Depeche Mode анонсировала новый альбом и концерт в Киеве

Концерт состоится 19 июля на НСК "Олимпийский".

Группа Depeche Mode выпустит новый альбом

Британская группа Depeche Mode заявила о том, что работает над новым альбомом , получившим название Spirit. Заявление о выпуске альбома лидер группы Дейв Гаан сделал на пресс-конференции в Милане, сообщает NME

Альбом будет выпущен весной следующего года. Кроме того, группа также огласила, что проведет мировой тур в поддержку альбома, в рамках которого даст 32 концерта в 21 стране мира. Среди которых и Украина. Как сообщается на странице коллектива на Facebook, концерт группы в Киеве запланирован на 19 июля и состоится на НСК "Олимпийский".

Новый альбом станет 14 в дискографии группы. Последняя на данный момент пластинка Depeche Mode Delta Machine вышла в 2013 году.

Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram.