Группа Depeche Mode анонсировала новый альбом и концерт в Киеве

Концерт состоится 19 июля на НСК "Олимпийский".
Альбом будет выпущен весной следующего года. Кроме того, группа также огласила, что проведет мировой тур в поддержку альбома, в рамках которого даст 32 концерта в 21 стране мира. Среди которых и Украина. Как сообщается на странице коллектива на Facebook, концерт группы в Киеве запланирован на 19 июля и состоится на НСК "Олимпийский".
Новый альбом станет 14 в дискографии группы. Последняя на данный момент пластинка Depeche Mode Delta Machine вышла в 2013 году.
Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram.ZN.UA