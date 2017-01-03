Гройсман пообещал выделить средства на перевозку праха украинского писателя Александра Олеся в Киев

Премьер-министр также анонсировал создание специальной межведомственной комисиии, которая будет заниматься вопросами перезахоронения останков великих украинцев на родной земле.

Владимир Гройсман пообещал выделить деньги на перевозку останков знаменитого украинца в Украину Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Украинырассказал о том, что деньги на перевозку праха знаменитого украинского писателя Александра Олеся и его жены в Киев будут выделены правительством.

Премьер написал соответствующий пост на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 3 января.

"Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев", - написал Владимир Гройсман.

Он также отметил, что прах выдающихся украинцев, с согласия их родственников, должен быть похоронен на родной земле. И сообщил о создании на базе Министерства культуры Украины специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься перезахоронением останков великих украинцев.

Напомним, ранее стало известно о том, что в могиле Олеся и его супруги могут похоронить выходца из Украины Владимира Михайлишина. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривень — ред.). Михайлишин платил ее добровольно до самой смерти. Однако после нее сын Владимира Михайлишина захотел похоронить отца в этой могиле.

Министерству иностранных дел Украины совместно с Посольством Украины в Чехии удалось добиться временного помещения останков супругов в депозитарий кладбища. Решение об их перезахоронении должны принять проживающие в Канаде родственники Олеся.