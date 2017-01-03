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Гройсман пообещал выделить средства на перевозку праха украинского писателя Александра Олеся в Киев

3 января в 17:02

Премьер-министр также анонсировал создание специальной межведомственной комисиии, которая будет заниматься вопросами перезахоронения останков великих украинцев на родной земле.

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Владимир Гройсман пообещал выделить деньги на перевозку останков знаменитого украинца в Украину
Василий Артюшенко, ZN.UA
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о том, что деньги на перевозку праха знаменитого украинского писателя Александра Олеся и его жены в Киев будут выделены правительством.

Премьер написал соответствующий пост на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 3 января.

"Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев", - написал Владимир Гройсман.

Он также отметил, что прах выдающихся украинцев, с согласия их родственников, должен быть похоронен на родной земле. И сообщил о создании на базе Министерства культуры Украины специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься перезахоронением останков великих украинцев.

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Напомним, ранее стало известно о том, что в могиле Олеся и его супруги могут похоронить выходца из Украины Владимира Михайлишина. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривень — ред.). Михайлишин платил ее добровольно до самой смерти. Однако после нее сын Владимира Михайлишина захотел похоронить отца в этой могиле.

Министерству иностранных дел Украины совместно с Посольством Украины в Чехии удалось добиться временного помещения останков супругов в депозитарий кладбища. Решение об их перезахоронении должны принять проживающие в Канаде родственники Олеся. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Владимир Киев перевозка Гройсман кладбище Чехия могила писатель
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