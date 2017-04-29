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Госкино запретило фильм о Бузине

29 апреля в 00:04

В ведомстве считают, что фильм нарушает законодательство. 

Олесь Бузина
Госкино запретило фильм о писателе Бузине
Авторский сайт Олеся Бузины
Государственное агентство по вопросам кино запретило к распространению и демонстрации документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", сообщает агентство на своей странице в Facebook. 

Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующая при Госкино, рассмотрела соответствующее обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении действующего законодательства Украины в демонстрации данного фильма. 

"Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрации этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", - сообщает агентство. 

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Олесь Бузина был убит во дворе у собственного дома в Киеве, 16 апреля. Правоохранительные органы расследуют версию, что убийство Бузины может быть напрямую связано с еще одним громким убийством политического деятеля, бывшего депутата от Партии Регионов Олега Калашникова днем ранее. 

Оглашение имен подозреваемых вызвало общественный резонанс. В Андрее Медведько и Денисе Полищуке узнали общественных активистов националистического толка и политических деятелей. Некоторые поставили под сомнения аргументы главы МВД Арсена Авакова о прямых доказательствах причастности Медведька и Полищука к убийству Бузины. 

По материалам: ZN.UA
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