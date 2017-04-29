Госкино запретило фильм о Бузине

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В ведомстве считают, что фильм нарушает законодательство.

Госкино запретило фильм о писателе Бузине Авторский сайт Олеся Бузины

Государственное агентство по вопросам кино запретило к распространению и демонстрации документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", сообщает агентство на своей странице в Facebook.

Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующая при Госкино, рассмотрела соответствующее обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении действующего законодательства Украины в демонстрации данного фильма.

"Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрации этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", - сообщает агентство.

Олесь Бузина был убит во дворе у собственного дома в Киеве, 16 апреля. Правоохранительные органы расследуют версию, что убийство Бузины может быть напрямую связано с еще одним громким убийством политического деятеля, бывшего депутата от Партии Регионов Олега Калашникова днем ранее.

Оглашение имен подозреваемых вызвало общественный резонанс. В Андрее Медведько и Денисе Полищуке узнали общественных активистов националистического толка и политических деятелей. Некоторые поставили под сомнения аргументы главы МВД Арсена Авакова о прямых доказательствах причастности Медведька и Полищука к убийству Бузины.