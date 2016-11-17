Госкино выделит почти 2 млн гривень на фильм о Майдане

Государство профинансирует половину стоимости картины.

О Майдане снимут документальный фильм

Государственное агентство Украины по вопросам кино подписало контракт на производство полнометражного документального фильма "Первая сотня" о событиях на Евромайдане, сообщается на сайте Госкино.

Контракт подписан с компанией "Альбатрос Коммуникос Украины". Государство профинансирует 50% общей стоимости фильма или 1,9 миллиона гривень.

Фильм "Первая сотня" является победителем восьмого конкурсного отбора Госкино. Режиссеры и авторы сценария - Ярослав Пилунский и Шашкова Юлия, продюсер - Анна Капустина.

"Фильм будет рассказывать о гражданских активистов Революции Достоинства, которые прошли тяжелый путь с первых дней Майдана. Прошли сквозь надежды и разочарования, мужество и предательство, сквозь войну, кровь и слезы, потери и победы, но сохранили свою честь и достоинство", - сообщается на сайте Госкино.