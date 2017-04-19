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Госкино показало трейлер нового художественного фильма "Чужая молитва"

19 апреля в 06:08

Новый украинский фильм выйдет на "большой экран" 18 мая.

фильм
Фильм "Чужая молитва" основан на реальных событиях
kino-teatr.ua
Госкино опубликовало трейлер нового украинского полнометражного художественного фильма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва".

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о крымскотатарской девушке, которая в оккупированном нацистами Бахчисарае спасла жизнь 88 еврейских детей.

"Саиде – воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью паренек Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой встает тяжелая моральная дилемма – помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных питомцев и превращает маленьких евреев в татар - дает им новые имена, обучает языку, обычаям и молитвам", - такой анонс опубликован на странице Госкино в Facebook.

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Режиссер фильма - Ахтем Сеитаблаев, продюсер - Иванна Дядюра, автор сценария - Николай Рыбалка. Фильм создается компанией "Идас фильм". Бюджет фильма составляет 31 млн. грн., доля государственного финансирования – 10 млн. грн. На большие экраны "Чужая молитва" выйдет 18 мая.

Ранее 70-й Международный Каннский кинофестиваль огласил конкурсную программу, в которую вошел фильм Сергея Лозницы "Кроткая".

По материалам: ZN.UA
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