Госкино даст половину денег на фильм "Ворошиловград"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Фильм снимут по книге писателя Сергея Жадана.

Госкино даст деньги на экранизацию книги Жадана

Государственное агентство Украины выделит 15,4 миллионов гривень на съемки полнометражного игрового фильма "Ворошиловград", общая стоимость производства которого составляет 30,9 миллионов гривень, сообщается на сайте Госкино.

Режиссер ленты - Ярослав Лодыгин, продюсер - Владимир Яценко, авторы сценария - Сергей Жадан, Ярослав Лодыгин и Наталья Ворожбит.

По версии конкурса "Книга года Би-Би-Си" роман "Ворошиловград" украинского писателя Сергея Жадана стал лучшей книгой десятилетия. Роман также получила швейцарскую литературную премию Фонда Яна Михальского.