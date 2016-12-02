Топ Новости
<
>

Госкино даст половину денег на фильм "Ворошиловград"

2 декабря в 20:48

Фильм снимут по книге писателя Сергея Жадана. 

Ворошиловград
Госкино даст деньги на экранизацию книги Жадана

Государственное агентство Украины выделит 15,4 миллионов гривень на съемки полнометражного игрового фильма "Ворошиловград", общая стоимость производства которого составляет 30,9 миллионов гривень, сообщается на сайте Госкино. 

Режиссер ленты - Ярослав Лодыгин, продюсер - Владимир Яценко, авторы сценария - Сергей Жадан, Ярослав Лодыгин и Наталья Ворожбит. 

Читайте также: Госкино до конца года запустит в производство 43 национальных фильма

По версии конкурса "Книга года Би-Би-Си" роман "Ворошиловград" украинского писателя Сергея Жадана стал лучшей книгой десятилетия. Роман также получила швейцарскую литературную премию Фонда Яна Михальского.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм роман Жадан книги авто конкурс сцена книга версии десятилетие Фонда премия литература
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости