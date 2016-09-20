Топ Новости
<
>

"Гора" из "Игры престолов" приехал в Киев

20 сентября в 17:43

Хафтор Бьернссон участвует в съемках рекламного ролика.

333
Григор Клиган посетил Киев
Исландский актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов" приехал на съемки в Киев. Фотографию с соответствующей записью Бьернссон разместил на своей странице на Facebook.

"Наслаждаюсь своим пребыванием в Киеве", написал актер. В Киеве Бьернссон участвует в съемках рекламы.

До того, как стать актером, Бьернссон несколько лет завоевывал титул самого сильного человека Исландии. Он регулярно принимает участие в соревнованиях "Самого сильного человека мира". Роль в популярном сериале "Игра престолов" стала его кинодебютом.

Читайте также: Звезда "Игры престолов" стал послом доброй воли Программы развития ООН

Ранее сообщалось о том, что бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Фли перед концертом в Киеве сыграл на украинской бандуре. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Киев съемки сериал актер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.77
EUR 28.77
Последние новости