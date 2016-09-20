"Гора" из "Игры престолов" приехал в Киев

Хафтор Бьернссон участвует в съемках рекламного ролика.
"Наслаждаюсь своим пребыванием в Киеве", написал актер. В Киеве Бьернссон участвует в съемках рекламы.
До того, как стать актером, Бьернссон несколько лет завоевывал титул самого сильного человека Исландии. Он регулярно принимает участие в соревнованиях "Самого сильного человека мира". Роль в популярном сериале "Игра престолов" стала его кинодебютом.
Ранее сообщалось о том, что бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Фли перед концертом в Киеве сыграл на украинской бандуре.ZN.UA