"Гора" из "Игры престолов" приехал в Киев

Хафтор Бьернссон участвует в съемках рекламного ролика.

Григор Клиган посетил Киев

Исландский актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов" приехал на съемки в Киев. Фотографию с соответствующей записью Бьернссон разместил на своей странице на Facebook.

"Наслаждаюсь своим пребыванием в Киеве", написал актер. В Киеве Бьернссон участвует в съемках рекламы.

До того, как стать актером, Бьернссон несколько лет завоевывал титул самого сильного человека Исландии. Он регулярно принимает участие в соревнованиях "Самого сильного человека мира". Роль в популярном сериале "Игра престолов" стала его кинодебютом.

Ранее сообщалось о том, что бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Фли перед концертом в Киеве сыграл на украинской бандуре.