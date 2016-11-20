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Гневное письмо Леннона к Маккартни продано на аукционе

20 ноября в 13:20

Стоимость письма составила 30 тысяч долларов.

джон леннон
Письмо Джона Леннона продано за 30 тысяч долларов
Кинопоиск
Гневное письмо Джона Леннона на имя Пола Маккартни и его жены Линды было продано на аукционе за 30 тысяч долларов, сообщает ВВС.

В письме, которое состоит из двух страниц рукописного текста, Леннон критикует Маккартни за отношение к нему и его супруге Йоко Оно. Письмо было написано уже после распада The Beatles. В послании Леннон прибегает к откровенным ругательствам и не сдерживает недовольства поведением Линды Маккартни.  

Кроме того, Леннон критикует Маккартни за то, что тот уверен в первостепенной роли The Beatles в формировании современного искусства. "Я не верю, что ты настолько безумен, Пол, ты действительно веришь в это?" — пишет Леннон.

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Ранее сообщалось о том, что украденная в 1960-х годах у Леннона гитара была продана на аукционе в Беверли-Хиллс за рекордную сумму 2,4 миллиона долларов. Гитара Gibson, которая была куплена Ленноном в Ливерпуле в 1962 году, использовалась им при работе над такими легендарными композициями, как "Love Me Do", "Please Please Me", "I Want to Hold Your Hand" и "From Me to You".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Леннон письмо Маккартни аукцион Beatles
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