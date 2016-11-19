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Германия выкупила виллу Томаса Манна за 13 миллионов долларов

19 ноября в 21:34

В ней планируют открыть резиденцию для молодых писателей.

Вилла Томаса Манна
Вилла Манна в Пасифик-Палисейд
Правительство Германии приобрело виллу немецкого писателя Томаса Манна в США. Покупка дома обошлась ФРГ в 13,25 млн долларов, в нем власти Германии планируют открыть резиденцию для талантливых молодых авторов, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Вилла расположена на океанском побережье в Пасифик-Палисейдс, одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса. Писатель жил здесь с 1942 по 1952 год. Томас Манн вынужден был эмигрировать в США в 1938 году – после прихода к власти национал-социалистов. Позже его лишили немецкого гражданства.

По словам куратора Центра преследуемых искусств в немецком городе Золингене Юргена Каумкёттера, виллу Манна можно использовать в комплекте с еще одной знаменитой постройкой Пасифик-Палисейдса – виллой "Аврора", принадлежавшей Лиону Фейхтвангеру.

В настоящее время "Аврора" является мемориалом немецкой эмиграции в Калифорнии и действующим культурным центром, функционирующим при поддержке частных лиц и правительства ФРГ. Проект содействует развитию американо-немецких отношений, пишет Deutsche Welle.

Вилла Томаса Манна имеет не только историческую, но и культурную ценность, считает куратор Немецкого музея архитектуры во Франкфурте-на-Майне Йорк Фёрстер. Архитектор дома Юлий Ральф Дэвидсон сумел воплотить в этом доме "более уютную" версию интернационального стиля.

В 1952 году виллу выкупил американский юрист. Он не забыл о бывших владельцах дома и повесил у въезда бронзовую мемориальную табличку с профилем Манна. На табличке также имеется надпись, сообщающая о том, что писатель жил здесь во время своей эмиграции в США.

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Тем временем, в Киеве пытаются снести дом знаменитого писателя Александра Куприна

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги США архитектура искусство Германия
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