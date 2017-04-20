"Форсаж 10" станет финальным фильмом франшизы

Информацию о завершении франшизы после 10 картины подтвердил продюсер Нил Мориц.

Десятый "Форсаж" станет финальным фильмом франшизы Кинопоиск

Нил Мориц, который был продюсером всех восьми частей "Форсажа" , заявил о том, что создатели франшизы планируют снять еще два фильма и завершить ее десятой картиной. Об этом Мориц рассказал в интервью изданию Collider.

Он заявил о том, что съемки девятой части фильма стартуют после того, как создатели франшизы обсудят все важные детали. "Мы начнем сразу же после того, как у нас появится отличная история и мы будем готовы к съемкам. Честно говоря, у нас есть несколько важных тем, которые мы обсуждаем, мы просто еще окончательно не решили, что мы хотим делать. Мы знаем, чем закончится франшиза, но мы не знаем, что произойдет до этого", - рассказал Мориц.

Ранее Вин Дизель заявил о том, что у "Форсажа" появятся приквелы и спин-оффы. По его словам, команда уже начала работу над ними и прописала сюжетные линии для некоторых персонажей.

Для Universal киносерия "Форсаж" — самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.