Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы

В список вошли музыканты и спортсмены.
На второй строчке рейтинга разместился Криштиану Роналду с годовым заработком 88 миллионов долларов, а замыкает тройку лидеров Адель и ее 80,5 миллионов. В первую пятерку также попали теннисист Роджер Федерер (68 миллионов) и британская рок-группа The Rolling Stones (63 миллиона).
Кроме того, в список вошли британский музыкант Пол Маккартни, сербский теннисист Новак Джокович, ирландская группа U2 и британский шеф-повар Гордон Рамзи.
Ранее Forbes опубликовал список самых нерентабельных актеров Голливуда, который второй раз подряд возглавил Джонни Депп.ZN.UA