Фильм "Стражи галактики 2" выходит в украинский прокат

В фильме появится отец Питера Квилла.

"Стражи галактики" возвращаются на экраны Кинопоиск

В четверг, 4 мая, в украинский прокат выходит фильм "Стражи галактики 2" , который станет продолжением картины 2014 года.

Фильм расскажет о группе галактических изгоев во главе с вором по прозвищу Звездный Лорд, вынужденных объединиться против общей угрозы. Во второй части герои попытаются раскрыть тайну истинного происхождения Питера Квилла.

В фильме снялись Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, а также Сильвестр Сталлоне и Курт Расселл.

Фантастический боевик "Стражи галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана. Фильм собрал в прокате 774 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучший грим.