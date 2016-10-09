Фильм "Ее сердце" рассказывает о важности сочувствия и сопереживания - Ахтем Сеитаблаев

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Картина расскажет историю о крымской татарке, которая спасала еврейских детей в 1944 году.

В центре сюжета фильма окажется главная героиня и ее отношения с детьми

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в интервью ZN.UA рассказал о съемках фильма "Ее сердце", повествующего о крымской татарке, спасавшей еврейских детей. По его словам, в отличие от фильма "Хайтарма", "Ее сердце" — более камерная история, в центре которой главная героиня, ее отношения с детьми и главным антагонистом - немецким режиссером.

"Эта история для меня важна не только потому, что прототип главной героини — крымская татарка. Она меня поразила как история матери с большой буквы. Ведь о Холокосте есть ряд значительных фильмов. А наша история уникальна тем, что Саиде спасала еврейских детей дважды. Один раз — от нацистов, сказав, что они крымские татары. Второй раз — от большевиков, когда была депортация. Для меня это история о том, как важно слышать, сочувствовать, любить и сопереживать, как бы банально это ни звучало", рассказал Сеитаблаев.

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Ахтемом Сеитаблаевым "Мы должны воспитывать в себе мышление победителей" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".