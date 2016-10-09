Фильм "Ее сердце" рассказывает о важности сочувствия и сопереживания - Ахтем Сеитаблаев

Картина расскажет историю о крымской татарке, которая спасала еврейских детей в 1944 году.
"Эта история для меня важна не только потому, что прототип главной героини — крымская татарка. Она меня поразила как история матери с большой буквы. Ведь о Холокосте есть ряд значительных фильмов. А наша история уникальна тем, что Саиде спасала еврейских детей дважды. Один раз — от нацистов, сказав, что они крымские татары. Второй раз — от большевиков, когда была депортация. Для меня это история о том, как важно слышать, сочувствовать, любить и сопереживать, как бы банально это ни звучало", рассказал Сеитаблаев.
Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Ахтемом Сеитаблаевым "Мы должны воспитывать в себе мышление победителей" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA