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Фильм "Дом странных детей мисс Сапсан" выходит в украинский прокат

6 октября в 11:26

Режиссером фильма выступил Тим Бертон.

дом странных детей
"Дом странных детей мисс Сапсан" Тима Бертона выходит в украинский прокат
Кинопоиск
В четверг, 6 октября, в украинский прокат выходит фильм режиссера Тима Бертона "Дом странных детей мисс Сапсан". Фильм основан на бестселлере Ренсома Риннза "Дом мисс Перегрин для необычных детей".

В основе сюжета – приключения 16-летнего мальчика Джейкоба, детство которого прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Когда дедушка умирает, Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше видел только на фотографиях.

Роли в фильме исполнили Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, Эйса Баттерфилд, Эллисон Дженни, Ким Диккенс, Элла Пернелл, Джуди Денч, Крис О'Дауд, Руперт Эверетт, Теренс Стэмп и другие.

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Ранее был опубликован первый трейлер фильма "Лига справедливости".

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм прокат Грин Бертон
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