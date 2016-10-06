Фильм "Дом странных детей мисс Сапсан" выходит в украинский прокат

Режиссером фильма выступил Тим Бертон.

"Дом странных детей мисс Сапсан" Тима Бертона выходит в украинский прокат Кинопоиск

В четверг, 6 октября, в украинский прокат выходит фильм режиссера Тима Бертона "Дом странных детей мисс Сапсан". Фильм основан на бестселлере Ренсома Риннза "Дом мисс Перегрин для необычных детей".

В основе сюжета – приключения 16-летнего мальчика Джейкоба, детство которого прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Когда дедушка умирает, Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше видел только на фотографиях.

Роли в фильме исполнили Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, Эйса Баттерфилд, Эллисон Дженни, Ким Диккенс, Элла Пернелл, Джуди Денч, Крис О'Дауд, Руперт Эверетт, Теренс Стэмп и другие.

Ранее был опубликован первый трейлер фильма "Лига справедливости".