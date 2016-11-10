Фабрику Шиндлера объявили памятником культуры

Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны спас более тысячи евреев.

Фабрика Шиндлера стала памятником культуры wikipedia

Министерство культуры Чехии объявило памятником культуры фабрику Оскара Шиндлера, которая располагается на территории поселка Брненец в Северной Моравии, сообщает ТАСС.

Фабричные постройки, в которых работали узники концлагерей, лежат в руинах, фактически остались только несущие стены фабрики. Новый же статус комплекса позволяет ему рассчитывать на реконструкцию за счет Министерства культуры.

Между тем, благотворительный фонд "Памятник Шоа и Оскара Шиндлера" выступил с инициативой создания Музея Холокоста на территории бывшей фабрики. Активисты фонда уверены, что Брненец может стать мемориалом памяти жертв фашистских концлагерей и героизму человека, сумевшего перебороть гитлеровскую систему и спасти жизни более тысячи узников.

Оскар Шиндлер спас во время Второй мировой войны от смерти более тысячи евреев. Он выторговал их у высокопоставленных нацистских чиновников и вывез на свое моравское предприятие из гитлеровского концлагеря Плашов, располагавшегося близ польского Кракова.

Подвиг Шиндлера был описан в романе Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", на основании которого был снят фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера".

В январе этого года в Германии начали продавать переиздание Mein Kampf Гитлера. Издатель считает, что переиздание пропагандистской книги нацистского лидера поможет развенчать мифы и идеологию, которую он придумал в начале прошлого века.