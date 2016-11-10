Фабрику Шиндлера объявили памятником культуры

Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны спас более тысячи евреев.
Фабричные постройки, в которых работали узники концлагерей, лежат в руинах, фактически остались только несущие стены фабрики. Новый же статус комплекса позволяет ему рассчитывать на реконструкцию за счет Министерства культуры.
Между тем, благотворительный фонд "Памятник Шоа и Оскара Шиндлера" выступил с инициативой создания Музея Холокоста на территории бывшей фабрики. Активисты фонда уверены, что Брненец может стать мемориалом памяти жертв фашистских концлагерей и героизму человека, сумевшего перебороть гитлеровскую систему и спасти жизни более тысячи узников.
Оскар Шиндлер спас во время Второй мировой войны от смерти более тысячи евреев. Он выторговал их у высокопоставленных нацистских чиновников и вывез на свое моравское предприятие из гитлеровского концлагеря Плашов, располагавшегося близ польского Кракова.
Подвиг Шиндлера был описан в романе Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", на основании которого был снят фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера".
В январе этого года в Германии начали продавать переиздание Mein Kampf Гитлера. Издатель считает, что переиздание пропагандистской книги нацистского лидера поможет развенчать мифы и идеологию, которую он придумал в начале прошлого века.ТАСС