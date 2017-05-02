"Евровидение": представители Украины на конкурсе

Впервые представитель нашей страны выступил на конкурсе в 2003 году.

Украина принимает участие в "Евровидении" с 2003 года

История Украины на "Евровидении" началась в 2003 году. Тогда нашу страну на конкурсе представилс песней Hasta la vista. Дебютное выступление принесло Украинена конкурсе.

А вот уже 2004 год стал годом первой победы Украины на "Евровидении". Именно тогда Руслана представила Европе "Дикі танці", получила первое место, а Киев стал гордом-хозяином конкурса в 2005 году.

2005 год запомнился выступлением группы Грынджолы, которая исполнила негласных гимн Оранжевой революции "Разом нас багато". Песня получила всего 30 баллов, а Украина заняла 19 место.

В 2006 году на "Евровидение" в Грецию поехала Тина Кароль с песней Show me your love, заняв седьмое место.

Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении 2007" с хитом Dancing Lasha Tumbai. Несмотря на то, что букмекеры пророчили Украине победу, первое место на конкурсе заняла Мария Шерифович с песней "Молитва", а Верка Сердючка оказалась на втором месте.

Еще одно второе место на конкурсе Украина заняла в 2008 году, когда на конкурс поехала Ани Лорак с песней Shady Lady.

А вот Светлана Лобода, которая поехала на "Евровидение в 2009 году" с песней Be My Valentine, заняла 12 место.

Певица Алеша, которая представляла Украину на "Евровидении 2010", заняла 10 место.

В 2011 году украинская певица Мика Ньютон заняла в Международном конкурсе песни четвертое место, исполнив композицию Angel.

Гайтана, которая исполнила песню Be my guest на конкурсе в 2012 году, заняла 15 место.

А вот в 2013 году наша страна заняла третье место, благодаря выступлению Златы Огневич с песней Gravity.

В 2014 году Украина заняла шестое место. Представителем страны на Евровидении 2014 стала Мария Яремчук с песней Tick-Tock.

В 2015 году Украина не участвовала в конкурсе из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране.

Зато 2016 год стал годом второй победы нашей страны на конкурсе, на котором Украину представляла Джамала с песней "1944".

В этом году Украину на конкурсе представит группа O.Torvald с песней Time.