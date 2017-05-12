"Евровидение 2017": результаты второго полуфинала

Определены еще 10 финалистов конкурса.

Стали известны имена еще 10 финалистов "Евровидения 2017"

В Киеве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017" , по результатам которого в финал вышли 10 конкурсантов.

По итогам голосования национальных жюри стран-участниц конкурса и зрителей финалистами "Евровидения 2017" стали конкурсанты из

Болгарии

Беларуси

Хорватии

Венгрии

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Дании

Израиля

Румынии

Норвегии

Нидерландов

Австрии

Ранее в финал вышли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Финал конкурса, по итогам которого станет известно имя победителя и страна, которая будет принимать у себя "Евровидение" в следующем году, состоится 13 мая.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.