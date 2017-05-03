"Евровидение 2017": открытие основных локаций конкурса и программа столичных мероприятий

Мероприятия, приуроченные к конкурсу, будут проходить в Киеве до 14 мая.

Мероприятия в рамках "Евровидения" будут проходить в Киеве по 14 мая Eurovision.tv

Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017" состоится меньше, чем через неделю, а мероприятия, приуроченные конкурсу, будут проходить в столице Украины по 14 мая.

30 апреля – 14 мая

30 апреля состоялось официальное открытие фан-зоны на Софийской площади. Кроме того, эти две недели за событиями конкурса можно будет следить в развлекательной зоне на Троицкой площади, развлекательной зоне Feel Ukraine на Контрактовой площади, развлекательной зоне "Евровидение: Ретроспектива" на Почтовой площади, развлекательной зоне "Первый киевский пленэр Kyiv Art Fort 2017 на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость".

1 – 14 мая

Будет работать официальная локация "Евровидения" Euroclub центре "Парковый". Здесь можно будет встретить звезд конкурса, получить автограф и сфотографироваться с любимым артистом.

4 – 14 мая

4 мая состоится официальное открытие фан-зоны Eurovision Village, которая будет располагаться на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной, включая тротуары.

4 - 7 мая

Состоится Международный фестиваль "Киевская неделя искусств". Во время мероприятия будут проходить выставки в киевских галереях, научные конференции, концерты, вечеринки с привлечением интересных музыкантов.

5 - 14 мая

В городской галерее искусств "Лавра" состоится арт-фестиваль Face of art.

7 мая

Состоится церемония открытия конкурса в центре "Парковый". На площади Конституции и аллее возле Мариинского дворца (от ул. Михаила Грушевского до смотровой площадки) будет действовать красная дорожка церемонии открытия "Евровидения".

8, 10, 12 мая

В Международном выставочном центре состоятся генеральные репетиции полуфиналов и финала конкурса, на которые будут допущены зрители.

12 - 14 мая

В течение трех дней с 19:00 до 23:00 Почтовой, Михайловской и Контрактовой площадях можно будет наблюдать 3D-mapping-show Kyiv Light Fest.