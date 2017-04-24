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"Евровидение 2017": какие песни исполнит Джамала на конкурсе

24 апреля в 13:22

Во время финала конкурса победительница "Евровидения 2016" представит новую песню.

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Джамала представит на "Евровидении" новую песню
Василий Артюшенко, ZN.UA
Во время финала международного песенного конкурса "Евровидение 2017", который состоится 13 мая, состоится мировая премьера песни победительницы конкурса прошлого года Джамалы, сообщает UA:Перший.

Для исполнения композиции I Believe in U певица планирует привлечь участниц своей команды из проекта "Голос страны".

Во время первого полуфинала 9 мая Джамала исполнит песню "Заманили", записанную совместно с коллективом "ДахаБраха", и представит симфоническую версию песни "1944", с которой она одержала победу в прошлом году.

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Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение конкурс песня Джамала
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