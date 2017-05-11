Топ Новости
<
>

"Евровидение 2017": букмекеры сделали прогноз после первого полуфинала

11 мая в 18:03

Фаворитом по-прежнему остается представитель Италии.

франчес габбани
Франческо Габбани остается главным претендентом на победу
Европейские букмекерские конторы принимают ставки на победителя международного песенного конкурса "Евровидение 2017". Как сообщает Еurovisionworld.com, наиболее вероятным победителем конкурса в этом году все еще остается представитель Италии Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа. 

На втором месте разместился португалец Сальвадор Собрал, а замыкает тройку лидеров участник из Болгарии Кристиан Костов.

Украина, которую представляет рок-группа О.Torvald, на данный момент занимает 27 место в общем рейтинге.

33

Читайте также: "Евровидение" в Украине: хроника

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Евровидение конкурс Украина песенный
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.46
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...