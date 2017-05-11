"Евровидение 2017": букмекеры сделали прогноз после первого полуфинала

Фаворитом по-прежнему остается представитель Италии.

Франческо Габбани остается главным претендентом на победу

Европейские букмекерские конторы принимают ставки на победителя международного песенного конкурса "Евровидение 2017" . Как сообщает Еurovisionworld.com , наиболее вероятным победителем конкурса в этом году все еще остается представитель Италии Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.

На втором месте разместился португалец Сальвадор Собрал, а замыкает тройку лидеров участник из Болгарии Кристиан Костов.

Украина, которую представляет рок-группа О.Torvald, на данный момент занимает 27 место в общем рейтинге.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.