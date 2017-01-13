Эмма Стоун, Мэттью МакКонахи, Эми Адамс и другие звезды спели песню I Will Survive

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Ролик посвящен инаугурации Дональда Трампа.

Звезды Голливуда записали ролик, посвященный инаугурации Трампа скриншот видео

Американский журнал W попросил звезд Голливуда спеть песню Глории Гейнор I Will Survive, которая была выпущена в 1979 году. Ролик был опубликован на официальном канале журнала на YouTube и посвящен инаугурации Дональда Трампа.

В записи песни приняли участие номинанты и обладатели "Оскара" и "Золотого глобуса", в том числе, Эмма Стоун, Мэттью МакКонахи, Эми Адамс, Крис Пайн, Фелисити Джонс, Натали Портман и другие.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.