Эмма Стоун, Мэттью МакКонахи, Эми Адамс и другие звезды спели песню I Will Survive

Ролик посвящен инаугурации Дональда Трампа.
В записи песни приняли участие номинанты и обладатели "Оскара" и "Золотого глобуса", в том числе, Эмма Стоун, Мэттью МакКонахи, Эми Адамс, Крис Пайн, Фелисити Джонс, Натали Портман и другие.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.
Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.ZN.UA