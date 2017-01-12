Эми Адамс получила звезду на голливудской Аллее славы

Актриса стала 2598 деятелем культуры, который удостоился звезды на Аллее.

Эми Адамс удостоилась звезды на Аллее славы Кинопоиск

Американская актриса Эми Адамс, известная по роли в фильме Дени Вильнева "Прибытие", получила звезду на Аллее славы Голливуда , сообщается на официальном сайте Аллеи славы

Поддержать актрису на церемонии пришли ее муж, дочь, мать, а также Вильнев и ее партнер по съемочной площадке Джереми Реннер.

Адамс стала уже 2598 деятелем культуры, который удостоился звезды на Аллее славы.

Актриса также снималась в фильмах "Поймай меня, если сможешь", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Афера по-американски", "Майский жук" и "Боец". В 2016 году она вошла в список самых высокооплачиваемых киноактрис по версии Forbes, заняв седьмое место. Ее доходы составили 13,5 миллиона долларов. Адамс — лауреат двух "Золотых глобусов".

В октябре прошлого года звезду на Аллее славы получил британский актер Хью Лори.