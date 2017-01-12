Эми Адамс получила звезду на голливудской Аллее славы

Актриса стала 2598 деятелем культуры, который удостоился звезды на Аллее.
Поддержать актрису на церемонии пришли ее муж, дочь, мать, а также Вильнев и ее партнер по съемочной площадке Джереми Реннер.
Адамс стала уже 2598 деятелем культуры, который удостоился звезды на Аллее славы.
Актриса также снималась в фильмах "Поймай меня, если сможешь", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Афера по-американски", "Майский жук" и "Боец". В 2016 году она вошла в список самых высокооплачиваемых киноактрис по версии Forbes, заняв седьмое место. Ее доходы составили 13,5 миллиона долларов. Адамс — лауреат двух "Золотых глобусов".
В октябре прошлого года звезду на Аллее славы получил британский актер Хью Лори.ZN.UA