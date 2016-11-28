Экс-директор "Мистецького арсенала" планирует открыть в Киеве Музей современного искусства

Музей поможет привлечь в Украину иностранных туристов.

Наталья Заболотная планирует открыть Музей современного искусства

Экс-директор "Мистецького арсенала", известный арт-менеджер Наталья Заболотная открыла в столице новое пространство Art Ukraine gallery, которое может стать первым шагом к созданию Музея современного искусства, о планах по открытию которого она рассказала в интервью ZN.UA

По словам Заболотной, открытие Музея Гуггенхайма в Бильбао (Испания) привело к тому, что уже на протяжении 18 лет в городок с населением 300 тысяч человек приезжают более миллиона туристов для того, чтобы посетить музей.

"Вы представляете, если бы подобный музей появился в Киеве? Ведь сегодня с туризмом здесь просто катастрофа — всего 200 тысяч туристов в год! Вот поэтому я и знаю, "какой" музей нужен Украине и Киеву, и за "сколько" лет он может окупиться, чтобы стать одним из самых ярких культурных маяков на новейшей культурной карте мира", заявила она.

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Натальей Заболотной в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".