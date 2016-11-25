Эдди Мерфи сыграет в сиквеле комедии "Близнецы"

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Актер присоединится к Арнольду Шварценеггеру и Дэнни Де Вито.

Эдди Мерфи сыграет с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером Кинопоиск

Актер Эдди Мерфи присоединился к актерскому составу сиквела фильма "Близнецы", который вышел в 1988 году, сообщает NME.

В оригинальном фильме Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер играют близнецов, которые были разделены сразу после рождения. В сиквеле актеры вернутся к своим ролям, а Мерфи сыграет их брата, с которым главные герои давно потеряли связь.

По словам режиссера Айвена Ратмейна, на данный момент идет работа над сценарием картины, которая получила название "Тройняшки".

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп сыграет злого волшебника Грин-де-Вальда в сиквеле фильма "Фантастические твари и где они обитают".