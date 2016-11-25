Эдди Мерфи сыграет в сиквеле комедии "Близнецы"

Актер присоединится к Арнольду Шварценеггеру и Дэнни Де Вито.
В оригинальном фильме Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер играют близнецов, которые были разделены сразу после рождения. В сиквеле актеры вернутся к своим ролям, а Мерфи сыграет их брата, с которым главные герои давно потеряли связь.
По словам режиссера Айвена Ратмейна, на данный момент идет работа над сценарием картины, которая получила название "Тройняшки".
Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп сыграет злого волшебника Грин-де-Вальда в сиквеле фильма "Фантастические твари и где они обитают".ZN.UA