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Эдди Мерфи сыграет в сиквеле комедии "Близнецы"

25 ноября в 10:59

Актер присоединится к Арнольду Шварценеггеру и Дэнни Де Вито.

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Эдди Мерфи сыграет с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером
Кинопоиск
Актер Эдди Мерфи присоединился к актерскому составу сиквела фильма "Близнецы", который вышел в 1988 году, сообщает NME.

В оригинальном фильме Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер играют близнецов, которые были разделены сразу после рождения. В сиквеле актеры вернутся к своим ролям, а Мерфи сыграет их брата, с которым главные герои давно потеряли связь.

По словам режиссера Айвена Ратмейна, на данный момент идет работа над сценарием картины, которая получила название "Тройняшки".

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Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп сыграет злого волшебника Грин-де-Вальда в сиквеле фильма "Фантастические твари и где они обитают".

По материалам: ZN.UA
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Тэги сиквел фильм актер Шварценеггер
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