DZIDZIO представили клип на песню "108"

Клип рассказывает об отношениях между овощами, которые очень похожи на людей.

DZIDZIO опубликовали клип на песню "108" facebook.com/dzidzio

Группа DZIDZIO на своем канале на YouTube представила клип на песню "108".

По сюжету ролика, исследователи NASA открыли планету, на которой существует жизнь. Это цивилизация овощей, которые внешне очень напоминают людей.

Режиссером клипа выступил Любомир Левицкий, известный работой над фильмами "Штольня" и "Тени незабытых предков".

Ранее сообщалось о том, что украинская студия Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up" группы Coldplay.