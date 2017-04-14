Джордж Лукас рассказал о главной идее "Звездных войн"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам режиссера, киносага предназначена для подростков.

Джордж Лукас рассказал о моральных наставлениях в "Звездных войнах" Кинопоиск

Создатель киносаги "Звездные войны" Джордж Лукас рассказал о главной идее серии фильмов. Режиссер признался, что вложил в картины важные для детей моральные наставления, сообщает The Huffington Post

"Я не должен этого говорить, но это фильмы для 12-летних", - заявил Лукас. "Когда тебе 12 лет ты должен выйти в большой мир и перестать быть центром мироздания для своих родителей. Ты, скорее всего, напуган и не знаешь, что произойдет дальше, и вот небольшой список того, на что ты должен обращать внимание: дружба, честность, доверие. Делать правильные вещи, держаться светлой стороны и избегать темной стороны", - добавил он.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.