Джордж Лукас откроет в Лос-Анджелесе музей стоимостью миллиард долларов

Lucas Museum of Narrative Art будет открыт в 2020 году.

Концепт Lucas Museum of Narrative Art

Режиссер Джордж Лукас принял решение открыть в Лос-Анджелесе музей Lucas Museum of Narrative Art, стоимость которого составит миллиард долларов. Как сообщает The Hollywood Reporter, в музее будут выставлены экспонаты из личной коллекции режиссера, в том числе, связанные со "Звездными войнами" и другими фильмами.

Музей будет располагаться на территории Exposition Park, его открытие запланировано на 4 мая 2020 года. Строительство также могло идти на острове Трежер-Айленд в Сан-Франциско, но Лукас отдал предпочтение Лос-Анджелесу.

Мэр города поблагодарил режиссера и его супругу за то, что выбор пал именно на Лос-Анджелес, и отметил, что музей будет посвящен "не только "Звездным войнам"".

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планирует снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги.

Режиссером первого фильма из новой серии, "Пробуждения Силы", стал Джей Джей Абрамс. Второй и третий фильмы пока не имеют названия, однако уже известно, что следующая после "Пробуждения Силы" часть киносаги выйдет на экраны 26 мая 2017 года — спустя сорок лет с момента премьеры первого фильма "Звездные Войны: Эпизод IV. Новая надежда".

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей. Стоит отметить, что таким сборам "Звездные войны: Пробуждение силы" обязаны широкому релизу и высокой стоимостью билета (средняя стоимость 81 грн).

В мировом прокате фильм также установил новый рекорд, собрав миллиард долларов кассовых сборов за 12 дней в прокате.