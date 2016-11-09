Джонни Депп сыграет злого волшебника Грин-де-Вальда

Режиссер Дэвид Йейтс назвал персонажа Деппа в сиквеле "Фантастических тварей".

Джонни Депп станет Грин-де-Вальдом Кинопоиск

Режиссер Дэвид Йейтс заявил о том, что Джонни Депп сыграет в сиквеле фильма "Фантастические твари и где их искать" темного волшебника Грин-де-Вальда, сообщает The Leaky Cauldron

"Депп – настоящий артист. Он создал несколько персонажей, которые сильно повлияли на массовую культуру. Он действительно замечательный, прекрасный актер", заявил Йейтс.

Кроме того, режиссер поделился подробностями сюжета новой картины, заявив, что действие фильма будет перенесено в Европу, в частности, в Великобританию и Париж.

Первый фильм "Фантастические твари и где их искать" выйдет на экраны 17 ноября этого года.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграет Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнят Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.

В октябре Джоан Роулинг, которая является автором сценария первого и второго фильмов, заявила о том, что картина будет состоять из пяти серий вместо трех запланированных.