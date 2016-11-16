Джонни Депп поддержал Сенцова в рамках кампаниии "В заключении за искусство"

Актеры и музыканты пытаются привлечь внимание к политзаключенным в разных странах мира.

Правозащитная организация The Voice Project привлекла к кампании Imprisoned for Art известных актеров и музыкантов http://voiceproject.org/

Правозащитная организация The Voice Project запустила кампанию Imprisoned for Art ("В заключении за искусство"), в рамках которой известные музыканты и актеры пытаются привлечь внимание общества к судьбе своих коллег, которые по политическим мотивам оказались за решеткой в разных странах мира.

Участники акции сфотографировались с табличками, на которых указаны дата осуждения, срок и место отбывания наказания политзаключенных.

Американский киноактер, режиссер, продюсер и музыкант Джонни Депп выбрал табличкус информацией об украинском режиссере Олеге Сенцове, которого в России приговорили к 20 годам лишения свободы якобы за организацию терактов в Крыму.

В акции также приняли участие музыканты Питер Гэбриэл, Алекс Эберт, Том Морелло, Ана Тижу и Надежда Толоконникова, которые поддержали политзаключенных из Турции, Саудовской Аравии, Вьетнама, Таиланда и Эритреи.

Фотографии будут напечатаны на футболках, которые будут доступны для покупки на сайте проекта. Доходы от их продажи передадут организации, которые прилагают усилия по освобождению политзаключенных.

Украинского режиссера Сенцова и задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. ЕГо этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Сенцов вины не признал.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности "преступлений" режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима.