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Джонии Депп сыграет в сиквеле фильма "Фантастические твари и где они обитают"

2 ноября в 10:46

Актер также появится в эпизодической роли в первой части фильма.

джонни депп
Джонни Депп появится в спин-оффе "Гарри Поттера"
Кинопоиск
Джонни Депп присоединился к актерскому составу сиквела фильма "Фантастические твари и где они обитают", съемки которого начнутся в начале следующего года, сообщает Deadline. Какую роль исполнит актер на данный момент неизвестно.

Издание также подчеркивает, что Деппа можно будет увидеть и в первой части спин-оффа "Гарри Поттера", но зрителю придется "присмотреться", чтоб узнать актера, который появиться в картине в эпизодической роли.

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Первый фильм "Фантастические твари и где их искать" выйдет на экраны 17 ноября этого года.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграет Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнят Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.

В октябре Джоан Роулинг, которая является автором сценария первого и второго фильмов, заявила о том, что картина будет состоять из пяти серий вместо трех запланированных.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм фантастика Депп Поттер сиквел актер
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