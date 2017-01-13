Джеймс Корден сыграет в женской версии "Одиннадцати друзей Оушена"

Корден сыграет следователя, который подозревает главных героинь картины в краже.
По информации издания, Корден сыграет страхового следователя, который подозревает главных героинь картины в совершении кражи.
Лента станет женской версией популярной криминальной комедии "Одиннадцать друзей Оушена". Главные роли в ней исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Дакота Фэннинг и Рианна.
"Одиннадцать друзей Оушена" — ремейк одноименного фильма 1960 года. Картина появилась на большом экране в 2001 году и получила высокие оценки критиков. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения — "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Главные роли сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.
Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп сыграет в сиквеле фильма "Фантастические твари и где они обитают".ZN.UA