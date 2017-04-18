Джеймс Ганн выступит в роли режиссера третьих "Стражей галактики"

Второй фильм серии выйдет на экраны в мае этого года.

Джеймс Ганн вернется в режиссерское кресло "Стражей галактики" Кинопоиск

Режиссер Джеймс Ганн заявил о том, что согласился выступить в роли режиссера и автора сценария третьих "Стражей галактики" . Об этом Ганн написал на своей странице на Facebook.

Режиссер рассказал о том, что принял это решение после многих месяцев раздумий, поскольку не хотел бы снимать новый фильм "из-за денег или потому, что так хотят другие".

"В общем, да, я напишу сценарий и сниму "Стражей Галактики 3". В конце концов, я люблю Ракету, Грута, Гамору, Стар-Лорда, Йонду, Мантис, Дракса и Небулу - и некоторых новых персонажей - гораздо больше, чем вы, ребята, можете себе представить. И я чувствую, что им предстоит еще пережить несколько приключений и многое узнать о себе", - написал Ганн.

Режиссер также заявил о том, что действие его нового фильма будет происходить после картины "Мстители: Война бесконечности". "Большая часть произошедшего за последние 10 лет в киновселенной Marvel вела нас к фильму "Мстители: Война бесконечности". "Стражи Галактики 3" выйдут после него. Я завершу историю этой вариации "Стражей" и помогу продвинуть как старых, так и новых героев Marvel на многие годы вперед", - рассказал он.

Фантастический боевик "Стражи галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана. Фильм собрал в прокате 774 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучший грим.