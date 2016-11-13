Джеки Чан получил почетный "Оскар"

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Церемония награждения состоялась 12 ноября.

Джеки Чан получил "Оскар" за вклад в кинематограф Кинопоиск

Актер Джеки Чан стал обладателем премии "Оскар" за вклад в кинематограф, сообщается на странице Американской киноакадемии в Twitter.

Церемония вручения премии прошла 12 ноября в Лос-Анджелесе. "После 200 фильмов и стольких сломанных костей он наконец-то мой", прокомментировал Чан вручение "Оскара".

What a great way to end the night! Congratulations to @EyeOfJackieChan and all the #GovAwards honorees! Look for videos online soon. pic.twitter.com/0YUg4DqEqv — The Academy (@TheAcademy) 13 листопада 2016 р.

Почетного "Оскара" получили также киномонтажер Энн Коутс, режиссер по работе с актерами Линн Сталмастер и режиссер документальных фильмов Фредерик Вайсман.

89-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе. В этом году от Украины на "Оскар" претендует фильм "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука. Фильм демонстрировался на трех десятках фестивалей по всему миру в конкурсных и специальных программах и продолжает представлять Украину на самых престижных кинофорумах, завоевывая призы и награды. Недавно "Украинские шерифы" получили Гран-при кинофестиваля "Docs against Gravity" в Польше.