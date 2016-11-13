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Джеки Чан получил почетный "Оскар"

13 ноября в 12:25

Церемония награждения состоялась 12 ноября.

джеки чан
Джеки Чан получил "Оскар" за вклад в кинематограф
Кинопоиск
Актер Джеки Чан стал обладателем премии "Оскар" за вклад в кинематограф, сообщается на странице Американской киноакадемии в Twitter.

Церемония вручения премии прошла 12 ноября в Лос-Анджелесе. "После 200 фильмов и стольких сломанных костей он наконец-то мой", прокомментировал Чан вручение "Оскара".

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Почетного "Оскара" получили также киномонтажер Энн Коутс, режиссер по работе с актерами Линн Сталмастер и режиссер документальных фильмов Фредерик Вайсман.

89-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе. В этом году от Украины на "Оскар" претендует фильм "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука. Фильм демонстрировался на трех десятках фестивалей по всему миру в конкурсных и специальных программах и продолжает представлять Украину на самых престижных кинофорумах, завоевывая призы и награды. Недавно "Украинские шерифы" получили Гран-при кинофестиваля "Docs against Gravity" в Польше.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Оскар фильм Украина кино
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