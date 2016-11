Джеки Чан получил почетный "Оскар"

Актер Джеки Чан стал обладателем премии "Оскар" за вклад в кинематограф, сообщается на странице Американской киноакадемии в Twitter.

Церемония вручения премии прошла 12 ноября в Лос-Анджелесе. "После 200 фильмов и стольких сломанных костей он наконец-то мой", прокомментировал Чан вручение "Оскара".

What a great way to end the night! Congratulations to @EyeOfJackieChan and all the #GovAwards honorees! Look for videos online soon. pic.twitter.com/0YUg4DqEqv