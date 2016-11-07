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Джасти Бибер стал обладателем трех наград MTV Europe Music Awards

7 ноября в 11:50

Композиция музыканта Sorry признана лучшей песней.

джастин бибер
Джастин Бибер получил три премии MTV EMA
Кинопоиск
Канадский певец Джастин Бибер получил три награды MTV Europe Music Awards 2016 (MTV EMA), церемония вручения которых прошла вечером 6 ноября в Роттердаме. Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Бибер стал обладателем наград в категориях "Лучший канадский певец" и "Самый большой фан-клуб". Кроме того, он получил премию в категории "Лучшая песня" за композицию Sorry.

Награда в категории "Лучшая исполнительница" досталась Леди Гаге, а лучшим исполнителем признан Шон Мендес. Кроме того, группа Coldplay получила награду в категории "Лучшие в роке", группа Green Day удостоилась награды в особой категории "Мировая икона", коллектив Twenty One Pilots получил премию в номинациях "Альтернатива" и "Лучшее живое выступление".

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В прошлом году Бибер получил награду MTV EMA в категории "Лучший исполнитель". Он также получил награды в еще четырех номинациях: "Лучшее сотрудничество" (вместе с Skrillex и Diplo), "Самый большой фан-клуб", "Лучший образ" и "Лучший концерт в Северной Америке".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Бибер mtv премия певец песня
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