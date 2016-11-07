Джасти Бибер стал обладателем трех наград MTV Europe Music Awards

Композиция музыканта Sorry признана лучшей песней.
Бибер стал обладателем наград в категориях "Лучший канадский певец" и "Самый большой фан-клуб". Кроме того, он получил премию в категории "Лучшая песня" за композицию Sorry.
Награда в категории "Лучшая исполнительница" досталась Леди Гаге, а лучшим исполнителем признан Шон Мендес. Кроме того, группа Coldplay получила награду в категории "Лучшие в роке", группа Green Day удостоилась награды в особой категории "Мировая икона", коллектив Twenty One Pilots получил премию в номинациях "Альтернатива" и "Лучшее живое выступление".
В прошлом году Бибер получил награду MTV EMA в категории "Лучший исполнитель". Он также получил награды в еще четырех номинациях: "Лучшее сотрудничество" (вместе с Skrillex и Diplo), "Самый большой фан-клуб", "Лучший образ" и "Лучший концерт в Северной Америке".ZN.UA