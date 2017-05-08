Джамале не позволили выйти на красную дорожку "Евровидения"

PR-директор украинской певицы рассказал об ограничениях, с которыми столкнулась команда прошлогодней победительницы конкурса.

Джамалу не пустили на красную дорожку "Евровидения" в Киеве. Eurovision.tv

Джамале запретили выходить на красную дорожкув Киеве, несмотря на то, что она одержала победу в прошлом году и принесла конкурс в Украину.

Об этом сообщил сегодня PR-директор певицы Денис Козловский на своей странице в Facebook.

"Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украину, запрещают там появляться. В результате не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. "Такой регламент нашего конкурса", - пояснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли", - пояснил он.

Он также рассказал, что одно из агенств предлагало Джамале прилететь на церемонию открытия на вертолете якобы в интересах "имиджа Украины". Позже выяснилось, что ни одна служба не выдавала никому разрешения на такие полеты над Киевом, небо которого закрыто на время проведения "Евровидения".

"Конечно, на церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали - кордоны полиции, нацгвардии, УГО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана, ни регламента, ни протокола, простой инструкции... ничего. Можете представить себе, что было бы с вертолетом", - отметил PR-директор певицы.

По его словам, позже выяснилось, что вся команда победительницы прошлогоднего конруксу получила минимальный допуск к территории проведения конкурса в Киеве.

7 мая в Киеве прошла официальная церемония открытия Международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.