Джамала представила новую песню "Любити"

Песня посвящена жениху певицы Бекиру.

Джамала посвятила новую песню своему жениху Василий Артюшенко, ZN.UA

Певица Джамала в эфире шоу "Голос страны" представила свою новую песню "Любити", которую посвятила своему жениху Бекиру.

Как рассказала сама певица, на данный момент они с Бекиром готовятся к свадьбе и должны составить клятвы. "Я просто сидела вечером и думала об этой клятве: мне проще спеть. И так родилась песня "Любити"", - поделилась Джамала.

Напомним, Джамала с песней "1944" победила в финале песенного конкурса "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Швеция. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.