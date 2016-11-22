Джамала представила клип на песню "Обещание"

В видео использованы кадры из фильма "Моя бабушка Фанни Каплан".

Джамала представила новый клип Василий Артюшенко, ZN.UA

Джамала представила видео на песню "Обещание". Ролик был опубликован на официальном канале исполнительницы на YouTube.

Видео основано на кадрах из художественного фильма Алены Демьяненко "Моя бабушка Фанни Каплан". Режиссером клипа выступил Денис Захаров, который ранее работал с Джамалой над видео "Кактус" и "Чому квіти мають очі".

Картина "Моя бабушка Фанни Каплан" описывает жизнь Каплан, ее покушение на Ленина и роман с Дмитрием Ульяновым. Главные роли в картине сыграли Екатерина Молчанова, Мирослав Слабошпицкий и Алексей Девотченко. Фильм выйдет в украинский прокат 7 декабря.

Напомним, Джамала с песней "1944" победила в финале песенного конкурса "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Швеция. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.