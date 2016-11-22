Джамала представила клип на песню "Обещание"

В видео использованы кадры из фильма "Моя бабушка Фанни Каплан".
Видео основано на кадрах из художественного фильма Алены Демьяненко "Моя бабушка Фанни Каплан". Режиссером клипа выступил Денис Захаров, который ранее работал с Джамалой над видео "Кактус" и "Чому квіти мають очі".
Картина "Моя бабушка Фанни Каплан" описывает жизнь Каплан, ее покушение на Ленина и роман с Дмитрием Ульяновым. Главные роли в картине сыграли Екатерина Молчанова, Мирослав Слабошпицкий и Алексей Девотченко. Фильм выйдет в украинский прокат 7 декабря.
Напомним, Джамала с песней "1944" победила в финале песенного конкурса "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Швеция. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.ZN.UA