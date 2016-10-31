Джамала и "ДахаБраха" представили совместную песню

В мелодию вплетен фрагмент народной песни "На добраніч, Галю".

Джамала записала песню с "ДахаБраха" vk.com

Певица Джамала совместно с группой "ДахаБраха" записала мистическую песню "Заманили". Песня была создана всего за две репетиции, сообщается на странице Джамалы на Facebook.

В мелодию вплетен фрагмент редкой народной песни "На добраніч, Галю", которую можно отнести к мистическому фольклору, поскольку в ней фигурируют персонажи украинской мифологии.

"В песне много символов, но в то же время она о сегодняшнем дне. Ведь человек всегда находится между тьмой и светом. В жизни много искушений, которым легко поддаться. Но если в тебе сильно чувство правды, темная сторона тебя не сможет соблазнить. А тот, кто не выдерживает испытаний судьбы, поддается соблазну, того "заманили"", говорится в сообщении Джамалы.

Напомним, Джамала с песней "1944" победила в финале песенного конкурса "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Швеция. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.