Джамала и "ДахаБраха" представили совместную песню

В мелодию вплетен фрагмент народной песни "На добраніч, Галю".
В мелодию вплетен фрагмент редкой народной песни "На добраніч, Галю", которую можно отнести к мистическому фольклору, поскольку в ней фигурируют персонажи украинской мифологии.
"В песне много символов, но в то же время она о сегодняшнем дне. Ведь человек всегда находится между тьмой и светом. В жизни много искушений, которым легко поддаться. Но если в тебе сильно чувство правды, темная сторона тебя не сможет соблазнить. А тот, кто не выдерживает испытаний судьбы, поддается соблазну, того "заманили"", говорится в сообщении Джамалы.
Напомним, Джамала с песней "1944" победила в финале песенного конкурса "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Швеция. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.ZN.UA